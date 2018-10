Konzerte der Woche 22.-28.10.

19. Oktober 2018

Montag, 22. Oktober

Joris, Große Freiheit 36, ab 33,49 €

Nach seiner Erfolgssingle „Herz über Kopf“ (2015) beweist der 28-jährige Singer-Songwriter aus Niedersachsen mit dem zweiten Album „Schrei es raus“, dass er kein One-Hit-Wonder ist. Joris sendet heute und morgen ein Live-„Signal“ an seine Fans.

Die Londoner Indie-Rocker laden mit „Combat Sports“ zu Tanzakrobatik ein: The Vaccines, Gruenspan, ab 22,70 €

Der Chansonnier und sein Pianist erlauben sich eine musikalische Rolle rückwärts: Tim Fischer, St. Pauli Theater, ab 17,80 €

Dienstag, 23. Oktober

Fat Freddy’s Drop, Mehr! Theater, ab 48,10 €

Eine Band, die gerne gut isst und ihre Instrumente auch mal für eine Koch-Session aus der Hand legt. „Something is cooking in the kitchen“, verraten die Neuseeländer auf ihrer Homepage und legen die Vermutung nahe, dass damit ein neues Album gemeint ist. Mit der Single „Trickle Down“ liefert das Dub-Septett einen tanzbaren Vorgeschmack.

Der Supertramp-Frontmann spielt Hits wie „The Logical Song“ unplugged: Roger Hodgson, Elbphilharmonie, ab 65,- €

Die bärtige Diva präsentiert Lieblings-Covers und eigene Hits: Conchita & Band, Docks, ab 44,90 €

Der australische Weltenbummler erzählt in alter Folk-Tradition: Stu Larsen, Molotow, ab 18,30 €

Mittwoch, 24. Oktober

Imperial Crowns, Downtown Bluesclub, ab 20,50 €

Die kalifornischen „Hexenmeister des Blues-Rock“ präsentieren ihre aktuelle Platte „The Calling”. JJ Holiday (Git.), Jimmy Wood (Ges., Harp, Git.), Billy Sullivan (Dr.) und Danny Avila (B.) versprechen groovende Slidegitarren.

Der Kölner Indie-Popper mit Sinn für Gesellschaftsanalysen: Peter Licht, Kampnagel – K6, ab 22,- €

Der 59-jährige Hamburger mit einem philharmonischen „Best of“: Stefan Gwildis & Orchester, Elbphilharmonie, ab 33,05 €

Donnerstag, 25. Oktober

Ripe & Ruin, Logo, ab 8,- €

Anfang des Jahres veröffentlichte das auf St. Pauli lebende Alternative Rock-Trio seine Debüt-EP „The Eye Of The World“. Kurz darauf legten Gordon Domnick (Ges., B.), Florian Kaninck (Git.) und Jannis Balzer (Dr.) mit dem Song „Gatekeeper“ nach, der als Wegweiser für das erste Album dient. Dass der handwerklich gelungene Sound auch live funktioniert, davon kann man sich heute überzeugen.

Der 60ies-Soul erlebt mit dem jungen Texaner eine moderne Renaissance: Leon Bridges, Docks, ab 34,30 €

Der Punk-Chansonnier singt über Sehnsüchte und Abgründe: Pascal Finkenauer, Nachtasyl, ab 13,20 €

Freitag, 26. Oktober

Versengold, Grosse Freiheit 36, ab 30,- €

15 Jahre deutschsprachiger Folkrock: Das wollen die sechs Bremer um Frontmann Malte Hoyer (Ges., Flöte) feiern – heute in der Großen Freiheit 36 und einen Tag später im Mehr! Theater. Über das Programm des ersten Konzerts können die Besucher vorab online abstimmen, für das zweite Event hat die Band ein Best-of zusammengestellt.

Die irische Folk-Band präsentiert ihr neues Album „Blowin´ in the Wind“: The Kilkennys, Fabrik, ab 26,- €

Eine Backingband stellt die Basis, auf der sich u. a. Kiddo Kat und Karl die Große austoben: 32 Jahre Birdland Festival, Birdland, ab 16,75 €

„Hamburgs späteste Band“ wagt den Spagat zwischen traditionellen Blues- und modernen Rock-Sounds: Thirsty Mamas, Downtown Bluesclub, ab 15,- €

Samstag, 27. Oktober

Poets Of The Fall, Gruenspan, ab 28,30 €

Diesen Monat veröffentlichen die Finnen ihr Album „Ultraviolet“ und bringen die neuen Songs direkt auf die Bühne. Sänger Marko Saaresto (47) und Co. verbinden Alternative-Rock mit poppigen Melodien. Für Fans skandinavischer Genre-Kollegen wie The Rasmus.

Hamburgs Dark-Rocker bringen ihr sechstes Studioalbum „Thornstar“ auf die Bühne: Lord of the Lost, Markthalle, ab 32,- €

Für die „Old School“-Tour kehrt der 35-jährige Wuppertaler zum Blues zurück: Henrik Freischlader Band, Downtown Bluesclub

Sonntag, 28. Oktober

The Black Queen, Nochtspeicher, ab 18,- €

Sänger Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan), Multiinstrumentalist Josh Eustis (Nine Inch Nails) und Gitarrist Steven Alexander verbreiten mit „Infinite Games“ elektronische Atmosphäre, untermalt von einer kunstvollen Bühnenshow.

Metal aus England trifft dänischen Melodic- und französischen Post-Rock: Diamond Head, Statement und Blinding Sparks, Bambi galore, ab 15,- €

