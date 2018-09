Konzerte der Woche 01.-07.10.

28. September 2018

Montag, 01. Oktober

Philipp Poisel, Docks, ab 46,10 €

Der 35-jährige Liedermacher feiert Live-Jubiläum: „Ich bin dankbar, seit zehn Jahren mit meiner Band auf der Bühne stehen zu dürfen. Bei dieser Clubtour wollen wir auf Zeitreise gehen.“ Poisel schöpft aus drei Studioalben (zuletzt „Mein Amerika“).

Tom Grennan, Mojo Club, ab 21,60 €

Eigentlich wollte der 23-jährige Brite Fußballprofi werden, bis er nach einer Schlägerei in betrunkenem Zustand mit gebrochenem Kiefer in die Klinik kam. „Sober“ (z. dt. nüchtern) heißt seine neue Single, auf der Brennan mit charakteristischer Raspelstimme und melancholischer Akustikgitarre überzeugt.

Prog-Rock aus Norwegen: Major Parkinson, Hafenklang, ab 14,- €

Dienstag, 02. Oktober

OXMOX präsentiert: 33. HAMBURG-BANDCONTEST Finale – Event #153, Große Freiheit 36, ab 9,99 €

Nach erfolgreichen Viertel- und Halbfinalrunden haben die beliebtesten neun Teilnehmer den Sprung ins große Finale geschafft: Der Hamburger Sascha Herchenbach (38) möchte mit deutschsprachigem Pop-Rock überzeugen, aus Schleswig-Holstein reisen Dice in Motion mit Frontfrau und Alternative-Rock an und die Hanseaten Fuxx bringen treibenden Deutsch-Rock auf die Bühne. Ebenfalls aus Hamburg wollen Blank Moment mit Progressive-Rock begeistern und Burn´Em Down liefern schleswig-holsteinische Hardcore-Sounds. Unter dem Namen Outliner möchte die 20-jährige Singer-Songwriterin aus Hamburg das Publikum für sich gewinnen, während die Lübecker #Arrested mit Crossover-Pop zum Feiern einladen. Circus Genard servieren Reggae-Klänge aus Hamburg und Days of Northern Lights wollen mit Pop-Dance einheizen. Als Special Guests sorgen die Vorjahressieger B104 und die Wacken-Pioniere 5th Avenue für hochkarätige Unterhaltung. Moderator Gniechel führt durch den Abend und verkündet die vom Publikum und der Jury gemeinsam gewählten Sieger des HAMBURG-BANDCONTEST 2018!

Mittwoch, 03. Oktober

U2, Barclaycard Arena, ab 45,25 €

2014 veröffentlichten die irischen Rocker ihre „Songs of Innocence“, gefolgt von den „Songs of Experience“ 2017. Heute und morgen präsentieren Bono (58, Ges., Git.), The Edge (Git., Key., Ges.), Larry Mullen Jr. (Dr. Perc.) und Adam Clayton (B.) auf der „eXPERIENCE + iNNOCENCE“-Tour das Beste beider Alben.

Die Lochis, Docks, ab 39,80 €

Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann sind mit mehr als 2,5 Millionen Abonnenten ein YouTube-Phänomen. Mit den deutschsprachigen Popsongs ihres Albums „#whatislive“ wollen die 19-Jährigen jetzt auch auf der Bühne überzeugen.

Creedence-Clearwater-Cover aus Nordrhein-Westfalen: C.C.R. Revival Band, Downtown Bluesclub, ab 18,30 €

Für Piano-Freaks und Boogie-Fans: Jan Fischer u. a. „14. Cotton Club Boogie Nights“, Cotton Club, ab 16,75 €

Donnerstag, 04. Oktober

Wingenfelder, Gruenspan, ab 35,30 €

Die gebürtigen Hamburger Kai (58, Ges.) und Thorsten Wingenfelder (52, Git.) kennt man als Köpfe der Band Fury In The Slaughterhouse und mit ihrem Duo-Projekt. „Sieben Himmel hoch“ heißt die neue Platte, auf der die Brüder ihren Deutschpop zum Besten geben.

The Adicts, Markthalle, ab 22,- €

1975 in Großbritannien gegründet, bezeichnen sich Keith „Monkey“ Warren (Ges.), Mel Ellis (B.), Pete Dee Davison (Git.), Michael „Kid Dee“ Davison (Dr.), John Scruff Ellis (Git.) und Dan Gratziani (Violine) als „am längsten existierende Punkband mit Originalbesetzung“.

Sein Talent stellt der Rapper und Multiinstrumentalist sonst in den Dienst der Antilopen Gang: Danger Dan, Mojo Club, ab 18,- €

Freitag, 05. Oktober

Biffy Clyro, Laeiszhalle, ab 40,- €

Als Simon Neil (Ges., Git.) und die Zwillinge Ben (Dr., Ges.) und James Johnston (B., Ges.) im Alter von 15 Jahren die Schule schwänzten, um mit ihrer Band das erste Konzert zu spielen, ahnten die Schotten nicht, wohin ihr Alternative-Rock sie einmal führen würde: Auf Platz Eins der Charts („Ellipsis“) und die aktuelle „MTV unplugged“-Tour.

Seasick Steve, Große Freiheit 36, ab 42,90 €

Unter dem Titel „Can U Cook?“ spielt der 77-jährige Kalifornier mit teilweise selbstgebauten Saiteninstrumenten den bekannten Mix aus Blues, Boogie, Rock und Folk.

Die HAMBURG-BANDCONTEST Gewinner feiern die Veröffentlichung ihres neuen Indie-Raps „Youth“: Lax Diamond, Molotow, ab 10,- €

Noch mehr Klänge von ehemaligen HAMBURG-BANDCONTEST Kandidaten: Yannick D. & die Feta, Fuxx, Jan Pape & Band, Logo, ab 3,- €

Samstag, 06. Oktober

„Tears for Esbjörn“, Elbphilharmonie, ab 35,- €

Als der Pianist Esbjörn Svensson 2008 bei einem Tauchunfall starb, war die Jazzwelt erschüttert. Ein nordisches All-Star-Ensemble (u. a. Jazzsängerin Viktoria Tolstoy) erweist dem Künstler erneut die Ehre.

Lake, Landgasthof Langenrade, ab 20,- €

Unter dem Tour-Motto „Reelin´ In The Years“ versprechen die deutsch-britischen Kult-Rocker Ian Cussick (64, Ges.), Alex Conti (66, Git.), Holger Trull (B.), Jens Skwirblies (Key.) und Mickie Stickdorn (Dr.) Songs der aktuellen Platte „Wings Of Freedom“ sowie Klassiker ihrer Karriere.

Die dänischen HAMBURG-BANDCONTEST Gewinner bringen Progressive-Rock auf die Bühne: Fool´s Paradise, BaRRock, Eintritt frei

Sie klingen leise oder tönen laut – Peter Heeren präsentiert die Vielfalt des Gongs: The Big Gong, Christ-König-Kirche (Bei der Lutherbuche 36)

Sonntag, 07. Oktober

The Stanfields, Hafenklang, ab 13,90 €

Das Quintett aus dem kanadischen Halifax überrascht mit „Limboland“ und zwei neuen Bandmitgliedern – Fiddler Calen Kinney und Bassist Dillan Tate. Musikalisch sind sich Jon Landry (Ges.) und Co. treu geblieben: Es gibt punkigen Folk-Rock zwischen politischem Anspruch und Feierbiestigkeit.

Der schwäbisch-türkische Rapper mit seinem neuen Album „Alles Liebe“: Chefket, Mojo Club, ab 23,- €

Via Crowdfunding hat der Deutschrocker sein neues Album „13 Pfeile“ finanziert: Thomas Godoj, Knust, ab 27,25 €

