KONZERT-TIPPS (01.-07. Juli)

Mittwoch, 01.07.

Yonder Boys, Knust (Lattenplatz), ab 10,- €

Saisoneröffnung der Acoustic-Sommer-Sessions. Gemäß aktueller Auflagen gibt es auf dem Open-Air-Gelände vor dem Club 150 Sitzplätze. Für den Einlass ist eine ausgefüllte Erklärung mitzubringen. Diese gibt es zum Download auf der Knust-Internetseite. Live-Unterhaltung kommt u. a. von den Yonder Boys. Das multikulturelle Americana-Trio besteht aus Jason Serious (USA, Ges., Git.), David Stewart Ingleton (AUS, Ges., Banjo) und Tomás Peralta (CHL, Multiinstr.).

Donnerstag, 02.07.

Mr. Hurley & Die Pulveraffen u. a., SEAT Cruise Inn (Buchheisterstr.), ab 70,- € (nur VVK, 1 PKW mit 2 Personen)

Wenn die Shanty-Piraten Mr. Hurley & Die Pulveraffen und die Punks Mr. Irish Bastard sich eine Schnapsidee in den Kopf gesetzt haben, lassen sie sich auch von einer Pandemie nicht abhalten. Mit gemeinsamen Konzerten machen die deutschen Folks live die Autokinos unsicher. So auch im Hamburger Hafen. Warnblinker an!

Samstag, 04.07.

Michael Kühl, Theaterschiff Batavia, Eintritt frei (Reserv. erforderlich)

Unter freiem Himmel spielt Michael Kühl (Ges., Git.) „Lieder gegen den Strom“. Die Songs von Hannes Wader („Heute hier, morgen dort“) und Reinhard Mey („Zeugnistag“) liefern den Inhalt für das Programm des Musikers aus St. Pauli und den Batavia-Kultur-Sommer.

Corona Summer Night Open Air mit Blues aus Dänemark: Holger “Hobo” Daub & Tim Lothar, Fischhalle Harburg (max. 50 Gäste), ab 15,- € (nur VVK)

Dienstag, 07.07.

Gentleman, SEAT Cruise Inn (Buchheisterstr.), ab 77,- € (nur VVK, 1 PKW mit 2 Personen)

Der 45-jährige Reggae-Künstler gibt nach mehr als 20 Jahren Live-Erfahrung seine ersten Autokino-Konzerte. Im Hamburger Hafen möchte der Osnabrücker für positive Vibrations sorgen. Dazu holt Gentleman sein Best-of „The Selection” aus dem Kofferraum.