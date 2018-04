Mittwoch, 02. Mai Thirty Seconds to Mars, Barclaycard Arena, ab 56,70 €

29. April 2018

Die Alternative-Rockband um Sänger, Gitarrist und Schauspieler Jared Leto (46) gehört zur Crème de la Crème der aktuellen Musikwelt. Mit ihrer fünften Platte „A Day in the Life of America“ und dem gleichnamigen Film kommen die Marsianer jetzt auf Tour.

Orchestra Baobab, Fabrik, ab 33,- €

Gegründet in den 60ern in Senegals Hauptstadt Dakar. Im besten Club der Stadt, dem Baobab, brauchte es eine Hausband. Die Musik wurde von Charles Parker und James Brown ebenso beeinflusst wie von Rocksteady und Reggae. Bis heute gehen Balla Sidibe (Ges.), Rudy Gomis (Ges.), Issa Sissoko (Sax.), Thierno Koite (Sax.), Charlie Ndiaye (B.) und Mountaga Koite (Congas) mit beeindruckender Vitalität zu Werke.