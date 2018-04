1. April 2018

Mit der aktuellen Platte „Lost On The Road To Eternity“ im Gepäck, statten die Briten um Bob Catley (70) der Hansestadt einmal mehr einen Besuch ab, um ihren fröhlich-melodiösen Ha­rd­rock auf die Bühne zu bringen. Die Setlist wird sowohl von neuen Stücken als auch von bekannten Track á la „How Far Jerusa­lem“­ und „Twelve Men Wise And Just“ geschmückt sein.

Für Rock-Fans: Cook & The Bloff, Cowboy & Indianer

Bobby Kimball, Downtown Bluesclub