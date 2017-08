14. August 2017

Mittwoch, 16. August Patti Smith, Stadtpark Freilichtbühne, 47,80 €

Patti Smith

Die US-amerikanische Rockgöre hat Ende 2016 ihren 70. Geburtstag gefeiert.

Doch statt sich zur Ruhe zu setzen, begibt sich die viel­fältige Powerfrau mit ihrer Band auf eine aus­gedehnte Welttournee und liefert u. a. in Ham­burg Hits vom Schlage „Because The Ni­ght“ open air ab.