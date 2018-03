16. März 2018

Mittwoch, 21. März

Donots, Große Freiheit 36, 23,95 €

Mit der zweiten deutschsprachigen Platte „La­u­ter Als Bomben“ im Gepäck, Statten die Punk-Rocker ihrer – so sagen sie – Lieblings­stadt einen Besuch ab. „In Amerika haben die Leute unsere englischsprachigen Songs sofort mitgegröhlt. Da kam uns die Erkenntnis, dass wir unsere Fans mit der Muttersprache viel eher packen können – deshalb deutsch!“. So oder so gehen wir von einer grandiosen Stim­mung aus.

Gianna Nannini, Mehr! Theater, 59,50 €

Die italienische Rockröhre (61) präsentiert heu­te Abend einen großartigen Mix aus knapp vier Jahrzehnten Nannini-Musikgeschichte.