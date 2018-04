22. April 2018

Mit ihrem brachial melodischen Metalcore wollen die fünf Jungs aus Recklinghausen heu­te Abend den kleinen Club zum Beben bringen – Mosh-Pits und Headbangen in­klusive! Seit 2012 musiziert die Gruppe ge­meinsam und konnte sich in der Zeit schon fest im Deutschen Musikgeschehen etab­lieren: das erste große Highlight gab’s 2017 in Form der Debüt-Platte „Phoenix“. Un­terstützung gibt’s von We Came As Romans.