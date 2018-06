24. Juni 2018

Die Dauer des selbstbetitelten Debüts beträgt gerade einmal 28 Minuten. Es mag Zufall sein, dass es damit ziemlich genau der von „Reign In Blood“ entspricht. Vielleicht aber auch nicht, denn immerhin steht mit Schlagzeuger Dave Lombardo ein damaliges Slayer-Mitglied im Line-up. Zusammen mit Faith No More-Sänger Mike Patton, dem Retox-Gitarristen Mike Crain und The Locust-Bassist Justin Pearson bildet er eine Supergroup des erweiterten Metal-, Hardcore- und Punk-Spektrums.