13. März 2018

Mittwoch, 28. März

OXMOX präsentiert:

Myles Kennedy, Markthalle, 29,45 €

Der Alter Bridge-Frontmann nutzte die Pau­se seiner Gruppe, um sich selbstständig zu ma­chen – und das hat sich gelohnt: Mit „Year Of The Tiger“ erscheint in diesen Tagen sei­ne erste Solo-Platte, die teilweise sanftere Tö­ne an den Tag legt und von Kennedys ein­zigartiger Stimme geprägt ist. Nun will der 48-Jährige auch live ohne großen Tam-Tam überzeugen.