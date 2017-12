30. Dezember 2017

Wer gut in das Jahr 2018 gerutscht ist und am Neujahrstag direkt weiterfeiern will, sollte sich das heutige Konzert-Spektakel nicht entgehen lassen! Die Blues-Sängerin mit der unnach­ahmlichen, Amy Winehouse-ähnlichen Stim­me will zusammen mit der Jan Fischer Blues­band die Bühne erobern und dabei u. a. ihr neues Werk „Tricky Thing“ vorstellen – so fängt das Jahr schon mal gut an!