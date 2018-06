8. Juni 2018

Die Beatles hatten fast 300 Auftritte im legendären Cavern Club in Liverpool. Heute bringt die einzige Band, die von diesem Club vollständig anerkannt ist, ihre Cover-Show auf die Bühne. Eine „Magical Mystery Tour“ durch die Werke der Fab Four, mit originalgetreuer Wiedergabe in Optik und Sound, versprechen Steve White (Paul McCartney, Git., Ges.), Paul Tudhope (John Lennon, Ges., B.), Craig Gamble (George Harrison, B., Ges.) und Simon Ramsden (Ringo Starr, Dr.).