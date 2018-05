Montag, 14. Mai Roger Waters, Barclaycard Arena, ab 81,75 €

11. Mai 2018

Der 74-jährige Brite präsentiert unter dem Motto „Us+Them“ eine neue Konzerterfahrung. Das kreative Genie (Komposition, Ges., B.) der berühmten Progressive-Rockband fokussiert sich für die multimediale Show auf Songs aus den vier Pink Floyd-Alben „Dark Side Of The Moon“, „The Wall“, „Animals“ und „Wish You Were Here“ sowie von seiner aktuellen Platte „Is This The Life You Really Want?“.

Ein weiteres Highlight:

Fil Bo Riva, Mojo Club, ab 24,90 €

Nachdem 2016 die EP „If You’re Right, It’s Alright“ des gebürtigen Römers veröffentlicht wurde, entwickelte sich das Solo-Projekt mit Gitarrist Felix A. Remm zum Duo und bald zu einer vierköpfigen Rock-Band. Großartiges Songwriting und die überragende Stimme des 24-Jährigen kennt man bereits von Vorboten wie „Like Eye Did“ – jetzt warten alle gespannt auf das Debütalbum …