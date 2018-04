20. April 2018

Zum 25. Jubiläum der beiden Durchbruchs­platten „As Ugly As They Wanna Be“ und „America’s Least Wanted“, kommen die US-Amerikanischen Heavy Metal/Hard Ro­ck­-Jungs um Sänger Whitfield Crane nach Hamburg, um das Viertel-Jahrhundert gem­ein­sam mit den Fans Revue passieren zu las­sen. Hits wie „Cats In The Cradle“ werden nicht zu kurz kommen.