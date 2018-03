21. März 2018

Montag, 26. März

Chris Norman, Mehr! Theater, 53,90 €

Seit über 30 Jahren ist der Brite erfolgreich als Solo-Künstler aktiv und machte sich in Deutschland 1986 vor allem aufgrund der Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen („Some Hearts Are Diamonds“) einen Namen. Songs wie „Midnight Lady“ sind inzwischen fes­ter Bestandteil der Musikgeschichte.

Für Metal-Fans:

Dark Tranquillity & Equilibrium, Markthalle