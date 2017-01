Hier bläst ein richtig frischer Wind: Die briti­schen The Talks gehen als der „neue heiße Scheiß“ von der Insel durch. Britpop, Two Tone und Punk sind die Zutaten für ihren Sound. Mit der „West Sinister“ EP feat. Ne­ville Staple (The Specials) und dem Album „Live Now Pay Later!“ soll eine große Par­ty gefeiert werden.

OX 2017

