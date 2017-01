„Let’s have Church Tonight“, lautet das Mot­to der Voices of Gospel, die 2000 von Reve­rend Dwight Robson gegründet wurden. Ihr aktuelles Programm widmen sie den Negro Spirituals der legendären Fisk Jubilee Sin­gers. 1866 wurde in Nashville die Fisk Free Colored School gegründet – eine Schule für Menschen, die zuvor als Sklaven gearbeitet hatten.

