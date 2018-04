13. April 2018

Die US-Amerikaner gelten als Pioniere des Crossovers vereinen seit über 25 Jahren erfolg­reich Hardcore Punk, Heavy Metal und Hip-Hop. Eine Kostprobe ihres Könnens, servieren John Paul Luke Connor & Co. heute Abend u. a. mit „Who’s The King?“, „No Fronts“ oder „If These Are Good Times“.

Für Alternative-Rock-Fans: The Wombats, Docks