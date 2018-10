OXMOX präsentiert: Ghost – 18.02. – Sporthalle

2. Oktober 2018

Die Mythen und Mysterien, die sich um die schwedische Metal-Band Ghost ranken, suchen ihresgleichen. Fast ein Jahrzehnt lang konnte die wahre Identität der Personen hinter der Musik geheim gehalten werden, da Ghost in der Öffentlichkeit stets nur maskiert auftreten. Dabei versammelte der Gründer und Kopf der Band als Papa Emeritus diverse Musiker um sich, die alle unter dem Begriff Nameless Ghouls subsummiert wurden. Drei Alben lang spielte die Band virtuos auf einer Klaviatur zwischen Dichtung und Wahrheit und schuf eine dystopische Welt zwischen Heavy Metal, Satanismus, religiösen Elementen und Legendenbildung. Erst 2017 wurde die wahre Identität von Papa Emeritus infolge eines Rechtsstreits enttarnt: Hinter dem gesamten Konzept steckt der schwedische Rockmusiker Tobias Forge, der nun mit komplett neuer Band und seinem ebenfalls neu geschaffenen Alter Ego Cardinal Copia die Idee von Ghost weiterentwickelt. Anfang Juni erschien das vierte Ghost-Album ›Prequelle‹, das zu einem internationalen Chartstürmer geriet: Es stieg in fast allen skandinavischen Ländern bis an die Spitze der Charts, in Deutschland bis auf Platz 2 und in den USA bis auf Platz 3. Im Februar nächsten Jahres kommen Ghost für insgesamt vier Konzerte nach Deutschland, in Hamburg wollen sie die Sporthalle rocken.

ghost-official.com

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]