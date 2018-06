OXMOX präsentiert: Hamburg Harley Days 2018, 22. – 24.06.

18. Juni 2018

Harley-Hauptstadt Hamburg! Ab dem 22. Juni ist es wieder soweit: Tausende Motor­rad­fahrer und -fanatiker zieht es in die Hansestadt, wo dieses Jahr zum 15. Mal das größte Biker-City-Event Europas stattfindet – in direkter Nähe zur Elbe. Auf der 40.000 m² großen Flä­che, die der Großmarkt in Hamburg-Ham­mer­brook bietet, wird die Zeltstadt Harley Vi­l­lage errichtet. Hier gibt es unzählige ein­zig­artige Bikes zu bewundern, außerdem Bud­en von Gastronomen und Harley-Davidson-Hän­d­lern, die alles rund um die legendäre Mo­torradmarke anbieten. Seit letztem Jahr zeigen an der Wall of Death mutige Steil­wandfahrer ihr Können: mit bis zu 60 km/h drehen sie an den Wänden des hölzernen Kes­sels ihre schwindelerregenden Runden – nur für Profis!

Lauter als das Kreischen der Motoren ist währ­end der drei Harley Days nur die Musik der vielen Bands, die den passenden Sound­track zur Messe liefern: OXMOX-Chef Klaus Schulz bringt seinen Käpt‘n Kaos Club mit (Sa. 13:30, Hauptbühne), John Diva & The Rockets of Love sorgen mit pompöser Show und den größten Rock-Hits der 80er für gute Stimmung Sa, 21:45, Hauptbühne), die New Roses aus dem Rheingau heizen mit ihrem europaweit erfolgreichen Hardrock ordentlich ein (Fr., 21:15, Hauptbühne). Vdelli (Bluesrock, Fr. 19:00 Hauptbühne) reisen aus Australien an, Modern Earl bringen US- Südstaatenrock auf die Bühne (Sa, 15:30, Hauptbühne). Weitere Namen: Aurel feat. Bluedog (Sa. 19:00, Jever Cowboy-Bar Bühne), Meiselgeier (Fr., 15:00, Hauptbühne), Roc­khouse Brothers (Fr., 19:30, Jever Cowboy-Bar Bühne) und viele mehr!

Besonders cool: Am 23.06. wird um 20:00 das Deutschland-Spiel auf großer Leinwand übertragen!

Am Sonntag, dem letzten Tag der Feier­lichkeiten, kommt es zum krönenden Absch­luss der Harley Days 2018: der spektakulären Parade! Auf einer 33 km langen Strecke stellen die von überall her angereisten Biker ihre Maschinen zur Schau.