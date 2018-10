OXMOX präsentiert: Shinedown – 25.11. – Docks

2. Oktober 2018

Grunge trifft Hard-Rock, Alternative-Rock trifft Progressive Metal – und alles dazwischen: Mit Shinedown kommt eine der gegenwärtig spannendsten Rockbands der USA auf Headline-Tournee. Die Band aus Jacksonville/Florida bringt ihr aktuelles, sechstes Album ›Attention Attention‹ mit, das im Mai dieses Jahres mit großem weltweiten Erfolg veröffentlicht wurde: Platz 5 in den US-Charts, Platz 8 in UK sowie Top-25-Notierungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern. Zwischen dem 11. und 25. November kommen Shinedown für fünf Konzerte in Köln, Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg nach Deutschland. Special Guest bei allen Shows wird die außergewöhnliche Alternative-Rock-Band Starset sein.

shinedown.com

[KS]