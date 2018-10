OXMOX präsentiert: Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators – 03.03. – Sporthalle

Slash, der legendäre amerikanische Rockgitarrist, Songwriter und Filmproduzent, hat mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft, wurde mit einem Grammy ausgezeichnet, erhielt sieben Grammy-Nominierungen und ist Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. 2010 führte er mit seinem ersten Soloalbum, das Gastauftritte von Ozzy Osbourne, Fergie und Myles Kennedy enthält, die internationalen Charts an. Kurz darauf formierte er seine aktuelle Band Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators, mit denen er seit mehr als vier Jahren gemeinsam auf Tour geht und Musik macht. Slash, der 2013 seinen ersten Film ›Nothing Left To Fear‹ koproduzierte, arbeitet derzeit an einem neuen Filmprojekt. Seit 2016 ist Slash zudem mit seinen Kollegen von Guns N’ Roses, Axl Rose und Duff McKagan, auf großer ›Not In This Lifetime‹-Tour unterwegs, die zur viertumsatzstärksten Tournee aller Zeiten avancierte.

slashonline.com