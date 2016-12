OXMOX präsentiert: Still in Suche „The Grand Circus Show” – 27.-29.01. – Sprechwerk

Die ehemaligen HAMBURG-BANDCON­TEST Sieger Clara (Ges., Git.), Adam (B.) und Tim (Dr.) geben an drei Tagen die Fort­setzung ihrer erfolgreichen „The Grand Circus Show“ – eine spannende Verbindung der Rock/Pop Musik von Still in Suche, ihr­er energischen Liveshow und den Performan­ces ausgesuchter Circuskünstler. Akrobaten, Tänzer, Feuer- und Luftartisten kreieren ge­meinsam mit dem Hamburger Trio ein Spek­takel der besonderen Art.

