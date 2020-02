OXMOX präsentiert: Tokyo Police Club (19.05.)

19.05., Molotow, ab 19,40€

Für die vier Highschool-Freunde erfüllte sich ab der Veröffentlichung ihrer Debut EP ›A Lesson In Crime‹ in 2006 der Traum vom Musikerleben: Die Tourneen wurden länger und internationaler, die mediale Aufmerksamkeit mit jeder neuen Veröffentlichung größer, Shows auf großen Festivals wie Coachella, Glastonbury oder Hurricane wurden zu festen Größen in den Tourplänen der Band. Dabei war zum Start ihrer Karriere kein Bandmitglied aus dem Teenageralter raus. Nach längerer Auszeit meldet sich das Indie-Rock Quartett aus Toronto voll neuer Energie und dem Album ›TPC‹ zurück. Nachdem ihre Tourneen in den USA und Kanada zu echten Triumphzügen wurden, kommen Tokyo Police Club endlich auch wieder nach Deutschland!

https://www.youtube.com/watch?v=smqNtBXN5Mc