6. Oktober 2017

Am 13.10. stattet das Berliner Trio um KADAVAR der Markthalle-Hamburg einen Besuch ab, um u. a. die neue Platte “Rough Times” zu feiern, die es auch in die Top 10 der aktuellen OXMOX-Ausgabe geschafft hat.

Freut euch auf rockige Klänge in Form von “Come Back Life” oder “Die Baby Die”.

Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort “Kadavar” an gewinne@oxmoxhh.de!