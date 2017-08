OXMOX verlost Tickets für Papa Roach!

31. August 2017

15.09., Sporthalle

Ihre letzte Tour zusammen mit Five Finger Death Punch wurde mit dem „Live Entertainment Award“ als „Hallentournee des Jahres“ ausgezeichnet. Im Mai 2017 erschien das Album „Crooked Teeth“, welches Papa Roach jetzt live vorstellen möchten. Jacoby Shaddix (Ges.), Jerry Horton (Git.), Will James (B.) und Dave Buckner (Dr.) werden neben neuen sicherlich auch ältere Stücke wie die Nu-Metal-Hymne „Last Resort“ zum Besten geben. Support kommt von dem deutschen Metalcore-Quintett Callejon und der britischen Hardcore Band Frank Carter & The Rattlesnakes.

