29. September 2017

OXMOX – Weekend – Tipps

Das Wochenende wird rockig, wenn Der Fall Böse im Gruenspan spielt und Eisbrecher dem Mehr! Theater einen Besuch abstattet. Parra For Cuva sorgt derweil in der Prinzenbar für elektronische und instrumentale Klänge.

Hier kommen unsere Konzert-Tipps fürs Wochenende.

Freitag, 29. September:

Der Fall Böse, Gruenspan, 16,75€

Über 700 Shows, acht Alben und unzählige Geschichten pflastern den Weg einer sehr spannenden Reise. Ausgangspunkt: Hamburg Sankt Pauli. Die sieben Jungs vom Kiez tourten schon fast überall: Mexiko, USA, Australien. In der Heimat ist es aber doch am schönsten. Deshalb soll die Reise dort enden, wo sie begann. Nach 21 Jahren wollen Burns (Ges.), Örbie (Git.), Lesley Farfisa (Ges./Git.), Faust (Dr.), Joe Haynes (Sax.) und Jorge (Sax.) das Buch Der Fall Böhse (vorerst) schließen und zelebrieren dies mit ihren Fans im Gruenspan.

derfallboese.de/wordpress

Was sonst noch läuft:

Wendja @ Astra Stube

Lost + Found @ BaRRock

Ben Barritt @ Birdland

Thomas Niemand @ Cotton Club

Irish Bastards @ Downtown Bluesclub

Citizens of the Sun @ Drafthouse

Michael Barenboim @ Elbphilharmonie

NDR Elbphilharmonie Orchester @ Elbphilharmonie

Evas Paradise @ freundlich + kompetent

Rainald Grebe @ Grosse Freiheit 36

The 5th Friday @ Hafenbahnhof

Fidel Bastro @ Hafenklang

Liza & Kay @ Knust

Chris O feat. Gernot Baur @ Kulturcafé Komm du

Mike & The Mechanics @ Laeiszhalle

Nitrogods @ Logo

Franz Josef @ Marias Ballroom

Serum 114 @ Markthalle

Lokalmatadore @ Monkeys Music Club

Stan Silver @ Murphys

Jazz in the Gallery @ Nancy Tilitz Galerie

Mt. Wolf @ Nochtspeicher

Sarah Jane Scouten & The Honky Tonk Wingmen @ Nochtspeicher

Fortenbacher singt Streisand @ Schmidtchen

The 27 Club @ St. Pauli Theater

Rockshow @ The Academy

Rico Bowen @ Thomas Read

Samstag, 30. September:

Eisbrecher, Mehr! Theater, 47,40€

Die Eisbrecher gehen auf große „Sturmfahrt“. Alexander „Alexx“ Wesselsky (Ges.), Jochen „Noel Pix“ Seibert (Git.), Jürgen Plangger (Git.), Achim Färber (Dr.), Maximilian „Maximator“ Schauer (Key.) und Rupert Keplinger (B.) starten passend zum neuen Album die große Deutschland-Tour mit 9 Terminen und jeweils einem in Wien und Zürich. Harte Gitarrensounds werden durch kraftvolle Elektroklänge ergänzt und zum typischen Eisbrecher-Sound verbunden, mit dem sie in Hamburg das Mehr! Theater abreißen wollen.

eis-brecher.com

Parra For Cuva, Prinzenbar, 15€

Nicolas Demuth ist ein richtiger Allrounder. Seine Stücke kombinieren House-Musik und Pop, Klavierkompositionen und Downtempo. Neben dem Klavier lässt Parra For Cuva immer wieder Instrumente wie ein Kalimba, Steeldrums, Glockenspiele, Gitarre oder Akkordeons in seine Produktionen einfließen. „Mood C“ heißt die neuste EP des Northeimers, mit der er momentan durch Deutschland tourt.

parraforcuva.com

Was sonst noch läuft:

Die Tone @ Astrastube

Stormwarrior @ Bambi Galore

Paperclips @ BaRRock

New Urban Orchestra @ Birdland

Görkem Sengel @ Cascadas

Appeltown Washboard Worms @ Cotton Club

Wild Touch @ Drafthouse

Toumani & Sidiki Diebeté @ Elbphilharmonie

Danny Elfman @ Elbphilharmonie

Stray Mood @ freundlich + kompetent

Michael Wendler @ Grosse Freiheit 36

Doowop im Norden @ Gruenspan

The KVB @ Hafenklang

Disillusion @ Headcrash

Select Captain @ Kleiner Donner

Andy James @ Knust

Tim Vantol @ Logo

Skaramanga @ Salon Hansen, Lüneburg

Top Priority @ Marias Ballroom

Bonaparte @ Mojo Club

Ilhan Sen Band @ Molly Malone

Birdcloud @ Molotow

Lokalmatadore @ Monkeys Music Club

The Veils @ Nochtspeicher

Sarah Jane @ Music Star, Norderstedt

Fortenbacher singt Streisand @ Schmidtchen

The 27 Club @ St. Pauli Theater

Na Gerd @ The Academy

Sonntag, 1. Oktober:

Brant Bjork, Logo, 22,70€

Mitbegründer von Kyuss, Drummer von Fu Manchu sowie zahlreiche eigene Bands und Solo-Projekte – Brant Bjork (44) ist ein Urgestein des Stoner- und Psychedelic-Rock. Mit seinem ersten Live-Album „Europe ´16“ geht der Kalifornier zusammen mit seiner aktuellen Formation Brant Bjork and The Low Desert Punk Band auf Tour. Neben Vocalist Sean Wheeler als Special Guest sind Bubba DuPree (Git.), Dave Dinsmore (B.) und Ryan Güt (Dr.) dabei.

brantbjork.net

Was sonst noch läuft:

Fäulnis @ Bambi Galore

Jaimi Faulkner Band @ Birdland

Early Birds @ Cotton Club

Plagge @ Cowboy & Indianer

Lubomyr Melnyk @ Elbphilharmonie

Elena Waenga @ Friedrich Ebert Halle

Sängerknaben & Sirenen @ Gängeviertel

Orto @ Gängeviertel

Bars and Melody @ Gruenspan

The Prosecution @ Hafenklang

Ulrika Spacek @ Hafenklang, Gold. Salon

Benni Benson @ Helter Skelter

Bodyformus @ Knust

Philharm. Kammerkonzert @ Laeiszhalle

Beethoven! The Next Level @ Laiszhalle

Hainer Wörmann @ Linker Laden

Mudi @ Markthalle

Alias @ Mojo Club

Red Alert @ Molotow

Van Holzen @ Prinzenbar