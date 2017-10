6. Oktober 2017

Hier kommen unsere Konzert-Tipps fürs Wochenende.

Freitag, 6. Oktober:

OXMOX präs.: Eskimo Callboy, Docks, 29,45€

Nach ihren beiden Top Ten-Alben „We Are The Mess“ und „Crystals“ stellen die Metalcore-Chaoten von Eskimo Callboy ihren aktuellen Langspieler „The Scene“ vor. OXMOX präsentiert das Konzert des Sextetts um Sebastian „Sushi“ Biesler (29, Ges.), Kevin Ratajczak (32, Ges./Synth.), Daniel Haniß (N/A, Git.), Pascal Schillo (N/A, Git.), Daniel Klossek (N/A, B.) und dem RTL-Bachelorette-Sieger David Friedrich (27, Dr.). Die Jungs aus Castrop-Rauxel vermischen gekonnt Metalcore mit Post-Hardcore sowie Elementen aus Pop und Techno und wollen so das Docks in einen Hexenkessel verwandeln.

OXMOX präs.: Bush, Große Freiheit 36, Ausverkauft

Bush sind eine der erfolgreichsten Rockbands Englands. Zu Beginn erinnerte ihr Grunge stark an Nirvana, mit der Zeit konnten die vier Londoner ihren ganz eigenen Sound entwickeln. Zu Hits wie „Swallowed“ und „Glycerine“ kann mitgesungen werden. Auch „Letting The Cables Sleep“ werden Fans kennen. Jetzt hat das Quartett um Gavin Rossdale (51, Ges.) ihr neues Album „Black And White Rainbows“ veröffentlicht. Zusammen mit Chris Traynor (44, Git.), Robin Goodridge (51, Dr.) und Corey Britz (38, B.) kommt Rossdale nach Soloprojekt und zeitweiser Trennung mit halber Originalbesetzung auf die Bühne.

Was sonst noch läuft:

Samstag, 7. Oktober:

Abschlach!, Große Freiheit 36, Ausverkauft

Pünktlich zum Herbstbeginn steigt die jährliche Abschlach!-Party auf dem Kiez. Michael Wendt (Ges.), Jan-Michel Deutsch (Ges./Tr.), Boris Krohn (Git.), Tom Einecke (B.), Sven (Dr.) und Tobias Heilmann (Git.) kommen besonders bei HSV-Fans gut an, denn ihre Texte drehen sich meist um Eines: Fußball. Doch auch für nicht-HSVer sind Hits wie „Mein Hamburg lieb ich sehr“ oder „Die Elbe rauf nach Hamburg“ eingängliche Ohrwürmer bei denen die Hansestadt stets die zentrale Rolle spielt.

Was sonst noch läuft:

Sonntag, 8. Oktober:

Machine Gun Kelly, Grosse Freiheit 36, 38,45€

Entdeckt wurde der 27-jährige Rapper aus Housten von keinem geringeren als Sean „Puff Daddy“ Combs. Seine Songs sind häufig unterlegt von rockigen Beats mit zum Teil harten Riffs, seine Texte reimt er so akrobatisch wie kaum jemand sonst. Das aktuelle Album „Bloom“ unterstreicht seine Rolle als unkonventioneller HipHop-Artist und wenn er auf der Bühne Vollgas gibt, kann man erahnen weshalb er Machine Gun Kelly heißt.

Kataklysm, Gruenspan, 28,75€

Die Kanadier zählen zu den erfolgreichsten Bands im Death Metal. Seit einem Vierteljahrhundert hauen sie ihren Fans den „Northern Hyperblast“ um die Ohren – die schnellen Drumparts gelten als Markenzeichen von Maurizio Iacono (Ges.), Jean-Francois Dagenais (Git.), Stéphane Barbe (B.) und speziell Oli Beaudoin am Schlagzeug. Zur Feier ihres Jubiläums versprechen sie die beiden Klassikeralben „Shadows & Dust“ sowie „Serenity In Fire“ in voller Länge zu performen.

Was sonst noch läuft:

