15. September 2017

OXMOX – Weekend – Tipps

An diesem Wochenende spielen wieder einige Große und auch ein paar Kleine in unserer Hansestadt. Dabei sind u.a. Papa Roach in der Sporthalle, Ausnahmemusiker Achim Reichel und Machine spielen in der Elbphilharmonie und Max Giesinger kommt in den Stadtpark.

Hier kommen unsere Konzert-Tipps fürs Wochenende.

Freitag, 15. September:

Papa Roach, Sporthalle, 49,60€

Ihre letzte Tour zusammen mit Five Finger Death Punch wurde mit dem „Live Entertainment Award“ als „Hallentournee des Jahres“ ausgezeichnet. Im Mai 2017 erschien das Album „Crooked Teeth“, welches Papa Roach jetzt live vorstellen möchten. Jacoby Shaddix (Ges.), Jerry Horton (Git.), Will James (B.) und Dave Buckner (Dr.) werden neben neuen sicherlich auch ältere Stücke wie die Nu-Metal-Hymne „Last Resort“ zum Besten geben. Support kommt von dem deutschen Metalcore-Quintett Callejon und der britischen Hardcore Band Frank Carter & The Rattlesnakes.

paparoach.com

Foto: Papa Roach

A.R. & Machines, Elbphilharmonie, ab 55,50€

Achim Reichel (73, Git.) ist ein Pionier des Krautrock. Mit seiner Band The Rattles ging er bereits mit den Rolling Stones und den Beatles auf Tour. Jetzt spielt er mit A.R. & Machines im großen Saal des neuen Hamburger Wahrzeichens. Zusammen mit Nils Hoffmann (Key./Git.), Achim Rafain (B.), Olaf Casalich (Perc.), Yogi Jockusch (Perc.) und Stefan Wulff (livemix) kombiniert Reichel hypnotische Grooves und psychedelische Gesänge zu unverwechselbarem Ambiente-Sound.

achimreichel.de

Bootleg Rascal, Prinzenbar, 18,30€

Die drei Jungs aus Sydney haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie musikalisch einen Lauf haben. Die Single „Asleep In The Machine“ ist sowohl eingängig als auch entspannt und konnte viele Kritiker auf ihre Seite schlagen. Nur wenige Künstler verstehen es so gut wie Bootleg Rascal Dub mit HipHop und Pop zu vermischen. Dabei wirken sie unglaublich cool und entspannt. Am 15.09. kommen die „Ghetto-Dubsters“ mit viel Bass und lässigen Melodien in die Prinzenbar.

Foto-Credt: Sam Brumby

Was sonst noch läuft:

OXMOX präsentiert: Krakula Rocknacht mit u.a. LautGedacht @ Brakula

Age of Woe @ Bambi Galore

Younee @ Fabrik

Girlpool @ Golem

Dieter Thomas Kuhn & Band @ Stadtpark Freilichtbühne

Malin Wättrig @ Rolf-Liebermann-Studio

Nika Son @ Resonanzraum

Razors @ Molotow

The Most @ Werkhaus Münzviertel

Glode @ Knust

International Medelssohn Festival @ Elbphilharmonie

Egons Urban Hall @ Markthalle

u.a. The Hirsch Effekt @ Ackerfestival, Norderstedt

King of the Tramps @ Knust

Godsnake @ Marias Ballroom

First Breath After Coma @ Honigfabrik

Operation Smile @ Gruenspan

Hussy Hicks @ Music Star, Norderstedt

Sweety Glitter @ Downtown Bluesclub

Innocence Lost @ BarRock

Freund von Anton @ Astra Stube

Canal Street Jazz Band @ Cotton Club

Figure Low @ Cascadas

Wild Touch @ Molly Malone

Ausm Blauen @ Salon Hansen, Lüneburg

Assparade @ Drafthouse

Zauberhafte Welt der Tiere @ Kulturcafé Komm du

John Holmes @ Murphys

Vulgar Power @ Logo

Samstag, 16. September:

Edguy, Markthalle, 28€

Im Februar 1992 gründeten ein paar 14-Jährige aus Fulda eine Metal-Band und beschlossen, damit aus dem osthessischen Niemandsland in die große, weite Welt hinauszuziehen. Ein Vierteljahrhundert später feiern sie ihr Bühnenjubiläum mit der „25 Years – The Best Of The Best – Monuments Tour 2017“. Avantasia-Mastermind Tobias Sammet (Ges.), Jens Ludwig (Git.), Dirk Sauer (Git.), Tobias „Eggi“ Exxel (B.) und Felix Bohnke (Dr.) können auf zehn Studioalben mit melodischem Heavy Metal zurückgreifen und werden auf ihrer „Geburtstagsfeier“ die Markthalle zum Beben bringen.

Foto: Edguy

Was sonst noch läuft:

Fools Paradise @ BarRock

Sully Erna @ Gruenspan

Douglas Dare @ Häkken

Bourbon Skiffle Company @ Cotton Club

Dieter Thomas Kuhn & Band @ Stadtpark Freilichtbühne

Catholic Action @ Molotow

Stephen Foley @ Thomas Read

Betty Ford Houseband @ Rieckhof

San Cisco @ Molotow

Soufian @ Logo

Drum the World @ Knust

Antifuchs @ Kleiner Donner

Sloppy Joes @ Indra

The Guilt @ Hafenklang

wirfürwen @ Freundlich & Kompetent

Lateinamerikafestival @ Fabrik

Tinstars @ Drafthouse

Hammond Grooves @ Birdland

Krypts @ Bambi Galore

S.I.B. @ Marias Ballroom

Cliff Miller @ Murphys

Sonntag, 17. September:

Max Giesinger, Stadtpark Freilichtbühne, Sold Out

Der „Shootingstar“ des deutschen Pop kommt mit seinem Erfolgsalbum und gleichnamiger Tour in den Stadtpark: „Der Junge, der rennt“. Die Single „80 Millionen“ erreichte gerade den Goldstatus. „Wenn sie tanzt“ erscheint noch im September. Die Herbsttour ist beinahe restlos ausverkauft, daher kündigte Max Giesinger bereits für Ende 2017 die „Roulette Tour“ an.

Foto: Max Giesinger

Aynsley Lister, Downtown Bluesclub, 23,80€

Einst wurde Aynsley Lister als Wunderkind der britischen Bluesszene gehandelt. Spätestens seit seinem 2011er Album „Tower Sessions“ ist der Brite in Blues/Rock-Kreisen bekannt. Das aktuelle Album „Home“ ist bereits sein zehntes. Insgesamt konnte er über 100.000 Platten verkaufen und auch live ist er herausragend. Mit seinen Songs deckt er das komplette Gefühlsspektrum ab: Sie berühren musikalisch, mal auf epische, mal auf rockige Weise, aber immer auf Aynsley Listers ganz eigene Art.

Foto: Aynsley Lister

Was sonst noch läuft:

Lateinamerikafestival @ Fabrik

Piotr Anderszeweski @ Elbphilharmonie

I Salute @ Astra Stube

Dance of Joy @ Goldbekhaus

Jucifer @ Hafenklang

NDR Elbphilharmine Orchester @ Elbphilharmonie

Die groben Fetten @ Knust

Savovoa @ Laeiszhalle

Justus Wille @ Markthalle

Dead By April @ Monkeys Music Club

CrissCross @ Stellwerk

Jimmy Cornett @ Murphys

Nick Hohepa @ The Academy

Viel Spaß und ein musikalisches Wochenende wünscht eure OXMOX-Redaktion