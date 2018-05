2. Mai 2018

Der Ex-Sänger von Stiltskin („Inside“) und Genesis („Congo“) präsentiert mit Ali Ferguson (Git., Ges.), Lawrie Macmillan (B., Git., Ges.), Kool Lyczek (Piano, Key.), Marcin Kajper (Sax., Klarinette) und Mario Koszel (Dr., Perc.) die größten Hits der Bands und seiner Solokarriere. Zuletzt hat der 49-jährige Schotte sein sechstes Studio-Album „Makes Me Think Of Home“ veröffentlicht.