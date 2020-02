25.02., Grosse Freiheit 36, ab 56,- €

Die Neo-Progrocker lösen sich nicht auf. Was 2017 wie ein Abschied klang, war ein Missverständnis: „Nach mehr als 40 Jahren war es einfach an der Zeit, ein wenig Luft zu holen.“ Jetzt haben die Kanadier ihre Akkus aufgeladen und Michael Sadler (Ges., Key., B.), Jim Crichton (B., Key.), Ian Crichton (Git.), Jim Gilmour (Key., Ges.) sowie Mike Thorne (Dr.) stehen mit einem neuen Album in den Startlöchern.