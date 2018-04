Samstag, 07. April, Emil Bulls, Die Pumpe – Kiel, 25,90 €

4. April 2018

Die Münchner Gruppe um Sänger und Grün­dungs­mitglied Christoph von Freydorf lässt sich in keine Schublade stecken und überzeugt seit über 20 Jahren mit einem Mix aus Nu-Metal, Alternative und Core. Die aktuelle Schei­be „Kill Your Demons“ vereint einmal mehr diese Stile – mit dem hymnischen „Eu­phoria“, welches es inzwischen in die Radios geschafft hat, gehen Bulls sogar einen Schritt Richtung Mainstream.

Of Mice & Men, Markthalle, 34,50 €

Nachdem die US-Amerikaner hierzulande sch­on als Support-Acts für u. a. Linkin Park und Five Finger Death Punch glänzten, gehen die aufstrebenden Core-Jungs nun auf eigene Tour. Die Setlist besteht aus einem Querschnitt der bisherigen fünf Platten.