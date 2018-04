Samstag, 14. April, Walk Off The Earth, Große Freiheit 36

11. April 2018

2012 erregte die Kanadische Indie-Rock-Grup­pe hierzulande erstmals Aufmerksamkeit, als sie den Gotye-Hit „Somebody That I Used To Know“ auf einer einzigen Akustik-Gitarre cov­erten. Seitdem geht’s die Karriere-Leiter empor, weshalb das heutige Konzert schnell ein „sold out“ vermelden konnte. Zu den größten, eigen­en Hits zählt u. a. „Rule The World“.

Project Pitchfork, Markthalle, 35,15 €

Als gerngesehener Vertreter auf diversen Go­thic-Festivals, etablierte sich die Hamburger Gr­up­pe um Frontmann Peter Spilles in der knapp 30-jährigen Band-Geschichte fest im Dark Wave/Electro/Synth-Rock-Business. He­u­te Abend können sich die Besucher wieder auf düstere Töne gefasst machen …

Für Rock-Fans: Potsch Potschka, Marias Ballroom