Samstag, 16. Dezember: Alle Farben, Uebel & Gefährlich

15. Dezember 2017

Dem aufmerksamen Radiohörer dürfte der DJ Frans Zimmer alias Alle Farben schon öfter begegnet sein. Denn seit drei Jahren laufen die Hits wie „Little Hollywood“, „She Moves“ oder „Bad Ideas“ rauf und runter. Nach seiner Tournee mit Robin Schulz legt der 32-Jährige nun als Headliner auf und verspricht eine ener­giegeladene Show.

Jupiter Jones, Prinzenbar, 22,70 €

In diese Band, die die Herzen der Zuhörer 2011 mit „Still“ erobert hat, kehrt keine Ruhe ein … Erst musste Nicholas Müller die Gruppe 2014 aufgrund seiner Angststörung verlassen und nun haben Jupiter Jones verkündet, dass sie sich endgültig auflösen werden: „Wir haben ge­merkt, dass sich der Fokus von einigen in der Band in andere Richtungen verschoben hat.“, heißt es. Fans haben nun ein letztes Mal die Gelegenheit, ihre Lieblinge live zu verab­schie­den.

Für Rock-Fans:

Kristofer Aström, Knust