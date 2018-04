Samstag, 21. April, Jennifer Rostock, Sporthalle, 42,75 €

18. April 2018

Während sich viele Bands zu großen Jubiläen mit ihren tollsten Songs in Form einer „Best-Of“-Platte schmücken, fabrizierten die Rocker um Rampensau Jennifer Weist zum 10-jähr­igen Jubiläum das Gegenteil: Mit „Worst Of“­ erschien eine Platte, die ausschließlich Tracks beinhaltet, die „zu schlecht“ für die Vorgänger-Alben waren und deshalb bis dato nie beachtet wurden. Ob die Lieder wirklich so „worst“ sind, können Fans nun live bei der dazugehörigen Jubiläums-Tour entscheiden.

Red Hot Chilli Pipers, Markthalle, 35,15 €

Achtung! Allen, die heute eine Live-Dar­bietung von Klassikern wie „Snow“ oder „Californiacation“ erwarten, sollte noch ein­mal mitgeteilt werden, dass es sich heute Ab­e­nd nicht um die Peppers, sondern um die Pipers handelt. Die Schotten fabrizieren nämlich astreinen Folk-Rock und haben u. a. Klassiker wie „We Will Rock You“­ neuinter­pretiert. So oder so lohnt es sich, hier vorbei­zuschauen!

Y’akoto, Gruenspan, 33,05 €

Als musikalischen Ausklang zum heute statt­findenden „Record Store Day“, tritt die Ham­burger Bluessängerin heute Abend unter dem Motto „Record Store Night“ auf und präsentiert ihre schönsten Tracks.

Für Rock-Fans: Rocksin, Cowboy & Indianer