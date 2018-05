Samstag, 26. Mai Rita Ora, Große Freiheit 36

23. Mai 2018

Die aus dem Kosovo stammende und in London aufgewachsene Sängerin und Schauspielerin zählt zu den aktuell erfolgreichsten britischen Künstlern. Nach den bereits veröffentlichten Singles „Your Song“ und „Anywhere“ warten die Fans gespannt auf das für dieses Jahr angekündigte zweite Album der 27-Jährigen.

OXMOX präsentiert: Ladies, Artists, Friends, Schanzenzelt, ab 15,- €

Hamburgs talentierte Musikerinnen übernehmen an diesem Abend das Programm im Schanzenpark: SaraJane präsentiert modernen Soul, während Miu die Retro-Variante zum Besten gibt. Mit Globus und AugustAugust sind zwei Deutschpop-Künstlerinnen dabei, u. a. ergänzt durch die Songwriter-Kolleginnen Elin Bell sowie The Girl and The Ghost.

Dreckiger Rock´n`Roll aus Dänemark: Supercharger, Monkeys Music Club, ab 13,60 €