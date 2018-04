Samstag, 28. April, Macklemore, Sporthalle

25. April 2018

„Alright okay, alright okay“ – diese zwei Worte waren 2011 in den Ohren sehr vieler Menschen weltweit, als Macklemore zusammen mit Ry­an Lewis den Hip-Hop-Track „Can’t Hold Us“ und wenig später das dazugehörige „The Heist“ auf den Markt brachte. Die Debüt-Platte schl­ug ein wie eine Bombe, weshalb Mackle­more nun zurecht zu den besten Rappern der Welt zählt. Inzwischen hat sich der 34-Jährige beruflich von Lewis getrennt, weshalb mit „Gemini“ im letzten Jahr die erste Solo-Platte erschien – auch diese kann sich definitiv hören lassen!

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Docks, 44,50 €

Seit 2013 zählt das Künstlerkollektiv um Scott Bradlee zu einem der größten YouTube-Phä­no­mene, als sie anfingen, bekannte Pop/Rock-Klassiker im Jazz/­Swing-­Style der 20er bis 50er Jahre zu covern. Inzwischen ist der Be­kan­ntheitsgrad so gewachsen, dass die Form­ation in großen Hallen spielt und den Be­such­ern live die neuinterpretierten Hits serviert.

Für Rock/Country-Fans: Patricia Vonne, Downtown Bluesclub