Smokey Brights am 24.10. Club am Donnerstag

Smokey Brights sorgen schon beim zweiten Refrain dafür, dass man mittanzt, singt und sich in die Musik verliebt – wirklich magisch. So auch bei ihrer neuesten EP Different Windows (VÖ. 21.09.2018). Der Sound erinnert an Arcade Fire oder Fleetwood Mac.

Im Zentrum der Band stehen die Frontleute Ryan Devlin (Gitarre und Gesang) und Kim West (Keyboard und Gesang), die auch ein Ehepaar sind. Ergänzt durch Drummer Nick Krivchenia und Bassist/Sänger Luke Logan, sind die gestochen scharfen Disco-Grooves und dreistimmig gesungenen Harmonien voluminös und ansteckend. Nun kommt die Band auf ihre erste Europa-Tournee um auch hier das Publikum in Ekstase zu versetzen.

Am 24.10. sind sie live im Club am Donnerstag in Hamburg zu sehen, Beginn: 20:00 Uhr. Am 7.11. in der Deichdiele und am 8.11. bei der Hebebühne.