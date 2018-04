Sonntag, 08. April, Noel Gallagher, Mehr! Theater, 46,60 €

5. April 2018

Mit Album Nummer drei „Who Built The Moon“ manifestiert der Ex-Oasis Sänger seine 2011 gegründete Rock-Band High Flying Bird im Musik-Business. Ergänzt wird das Line-Up durch Chris Shar­rock (53, Dr.), Tim Smith (Git.), Mike Rowe (Key.) und Russell Prit­chard (B.). Mit fetzigen Tönen rockt sich das Quintett nun durch Europa.

Star Wars in Concert, Barclaycard Ar­e­na, 47,00 €

„Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis …“, mit diesen Wort­en begann 1977 eines der größten Aben­teuer der Filmgeschichte. Neben der Handlung um den Protagonisten Luke Skywalker, ist es der von John Williams komponierte Sound­track, der diese Saga unvergleichlich macht. Nun wird Episode IV „Eine neue Hoff­nu­ng“­ auf die große Leinwand der Arena ge­bra­cht und live vom Deutschen Filmor­ch­es­ter Babelsberg unter der Leitung von Chris­tian Schumann imposant unterstrich­en.

Lazuli, MarX, 21,60 €

Mit einer nahezu einzigartigen Kombination aus französischsprachigen Texten und Prog­ressive Rock sowie einem selbst erfundenen Instrument (Léode – Kreuzung aus Gitarre + Keyboard), entern Dominique Leonetti & Co. mit der aktuellen Platte „Saison 8„ die hanseatische Bühne.