12. Januar 2018

Der 38-Jährige hat „Das Licht der We­lt“ eingefangen und transportiert dieses vor­sicht­­ig in den Club, um seine Fans dran teil­haben zu lassen. Sobald er dieses Licht frei lässt, fängt die Bühne an zu brodeln und Songs wie „Dreh Dich Nicht Um“, oder „Sommer­tag“ machen sich direkt auf den Weg in die Ohren des Publikums – vorgetragen vom Lied­er­macher persönlich!