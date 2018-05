17. Mai 2018

2017 feierte die britisch-amerikanische Rockband ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Bis heute fragen sich Kelly Hansen (Ges.), Mick Jones (Git.), Thom Gimbel (Git., Sax.), Jeff Pilson (B.), Michael Bluestein (Key.) und Chris Frazier (Dr.) „I Want To Know What Love Is”, und bringen diesen sowie andere Hits im Rahmen ihrer „Anniversary“-Welttournee auf die Freilichtbühne.

Außerdem:

Hamburgs weibliche Blues-Stimme: Jessy Martens & Jan Fischer´s Blues Support, Cotton Club, ab 19,70 €