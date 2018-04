Sonntag, 22. April, Imagine Dragons, Barclaycard Arena

19. April 2018

Seit 2012 sind die US-Amerikanischen Indie-Rocker um Frontmann Dan Reynolds dank des Gute-Laune-Tracks „It’s Time“ weltweit in aller Munde und Ohren. Die dazugehörige Plat­te „Night Visions“ sorgte für den Durchbruch. 2017 erschien mit „Evolve“ das dritte Album, das wahre Schätze wie „Walking The Wire­“­ oder „Whatever It Takes“ beherbergt – der ty­pische Dragons-Sound geht nicht verloren. Heute Abend gibt’s die Live-Kostprobe ohne künstliche Zusatzstoffe!

Selig, Docks, 36,45 €

Mit Studio-Album Nummer vier („Kashmir Karma“) seit der Neu­gründung 2008 schein­en sich die Hamburger Rocker Jan Plewka (47, Ges.), Lenard „Leo“ Schmidthals (48, B.), Christian Neander (49, Git.) und Stephan „Stop­pel“ Eggert (50, Dr.) einmal mehr neu erfunden zu haben und liefern einen bunten Mix aus Rock, Grunge und Balladen. Zum Tour-Abschluss holen die Jungs kräftemäßig noch einmal alles raus und versprechen eine astreine Show.