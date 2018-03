20. März 2018

Sonntag, 25. März

Harry Styles, Barclaycard Arena, 71,20 €

2016 entschlossen sich One Direction dazu, vorerst getrennte Wege zu gehen, um sich auf die jeweiligen Solo-Karrieren zu konzen­trie­ren. So gab Harry Styles (24) 2017 ein gran­dios­es Lebenszeichen mit seinem selbst­betitelten Debüt (inkl. „Sign Of The Times“) von sich und bewies, dass seine Musik fern­ab vom Boyband-Fame Anklang findet.