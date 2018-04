Sonntag, 29. April, Dr. Feelgood, Downtown Bluesclub, ab 24,90 €

26. April 2018

In den frühen 70ern gegründet, sind die Briten einer der aufregendsten Rhythm‚n‚Blues-Acts. Die aktuelle Besetzung besteht aus Kevin Morris (Dr.) und Phil Mitchell (B.), beide seit 26 Jahren dabei, sowie Steve Walwyn, der seit 18 Jahren für Dr. Feelgood klampft. Sänger Robert Kane (The Animals) schloss sich der Band 1999 an. Der Stil ihrer kompro­misslosen Auftritte gipfelt in Klassikern wie „Milk and Alcohol“ oder „See You Later Alli­gator“.

David Hasselhoff, Sporthalle, 42,45 €

Knapp 30 Jahre nachdem „The Hoff“ die Ber­liner Mauer mit seinem größten Hit „I’ve Been Looking For Freedom“ – so sagt er – zum Einsturz brachte, stattet der 65-Jährige seinen Deutschen Fans wieder einen Besuch ab, um u. a. dieses Ereignis mit dem dazugehörigen Song Revue passieren zu lassen.