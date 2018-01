SONNTAG, 7. JANUAR: MICHAEL PATRICK KELLY, MEHR! THEATER

5. Januar 2018

Aus seiner Geschichte könnte man einen Best­seller machen: Michael wird als Kind in die berühmte Kelly-Family reingeboren und erlebt mit der Band als Mädchen-Schwarm riesen­große Erfolge. Als die Popularität wieder ab­nahm, entschloss sich Kelly, Mönch zu wird­en und in ein Kloster zu gehen – dort lebte er sechs Jahre. Seit 2015 gehört sein Herz wieder der Musik, was die aktuelle Platte „iD“ wieder eindrucksvoll beweist. Mit seinem Mix aus Folk, Grunge und Rock besucht der 40-Jähr­ige nun die Hansestadt.