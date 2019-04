Steckbeckenzecken + Verlosung!!

1. April 2019

11.04., Pooca Bar

Im Jahre 2018 entschloss sich die Schlagerpunk-Kapelle Steckbeckenzecken dazu, ihr erstes Album aufzunehmen, das 13 Tracks (davon 2 Live-Tracks) umfasst und deutschlandweit am 29. März erscheint!

Der Grundgedanke hinter dem Titel ‘”The Greatest Hits” ist nicht, dass die Band eine Kompilation ihrer besten Lieder auf einem Tonträger zusammenfügt, sondern der, dass die Kapelle an sich die besten Lieder der Welt schreibt und dies durch diesen Titel zur Geltung gebracht wird.

Dass es sich hierbei um die besten Lieder handelt, bemerkt man daran, dass die Kapelle kein Blatt vor den Mund nimmt und alle wichtigen Themen des Universums anspricht. So geht es bei “Der Berg ruft” um die Wanderslust in den Bergen, die durch einen prägnanten Jodelpart noch verstärkt wird; ‘Deiderino im Casino’ spricht die schreckliche Spielsucht an; “Hogwartsexpress” handelt von dem Umgang mit verspäteten Bahnankünften; “Disco Cowboy” von der Stimmung in herkömmlichen Diskotheken, und vieles weiteres mehr.

Wer gespannt auf mehr ist: OXMOX verlost 2 CDs und 2 Konzert-Tickets!

[KS]