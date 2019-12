15.12., Markthalle, ab 30 €

Truck Stop geben wieder ihr legendäres Weihnachtskonzert. Als Support hat die legendäre Band die Hamburger Lokalmatadoren um Stefan „Aurel“ Schlabritz eingeladen. Die Jungs haben ihre Hits „Ich brauch mal wieder Sonne“, „Lass mal die Welt in ruh“ plus eigens für dieses Event einen Strauß bunter Country Klassiker am Start! Die Pferde gesattelt und auf in die Markthalle. Ab 17 h geht’s los!