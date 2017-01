Vorverlegt-The Rock’N’Roll Wrestling Bash am 21.1. Im Gruenspan

Die Show muss aus produktionstechnischen Gründen auf den 21.01.17 ins Gruenspan verlegt werden. Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Der Rock’n’Roll Wrestling Bash bietet seit 2003 eine weltweit einzigartige Symbiose aus Mexican Wrestling, energiegeladenem Rock’n’Roll, Striptease und Comedy. Im Winter 2016/2017 steigt der Wahnsinn erneut in den Ring und verwandelt Deutschland in ein Trash Dorado, denn die Haudegen der Trash Wrestling League „G.T.W.A.“ (Galactic Trash Wrestling Alliance) präsentieren in sieben Städten in Deutschland ein Spektakel der Extraklasse. Das Kult- Rock’n’Roll Musical gastiert am 21.01.17 in Hamburg im Gruenspan.

