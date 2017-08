Montag, 21.08. – Russ, Stadtpark Freilichtbühne, 32,80€

17. August 2017

Russ – Stadtpark Freilichtbühne

Der HipHop-Newcomer des Jahres 2016 kommt nach Hamburg. Er ist fast durchgehend in den USA und Europa auf Tour und spielte zahlreiche ausverkaufte Konzerte. Dabei ist Russ einer der jungen Künstler, die ihren Ruhm eigenständig über die sozialen Medien aufbauen konnten. Jede Woche veröffentlichte er dafür eigens produzierte, geschriebene und gerappte Songs auf Soundcloud. Sein Video zur Single “What They Want”, welche vor kurzem vergoldet wurde, zählt bis dato 105 Millionen Clicks auf YouTube, sein neues Video “Exposed” bereits 7 Millionen – Tendenz steigend. Das Video eröffnet mit den Worten: “5 Healining Tours, No Debut Album, No Openers, Just Real Fans, Exposed!”

Im Mai 2017 hat sich der charismatische Rapper aus New Jersey dann aber doch entschieden, sein Debütalbum zu veröffentlichen. “There’s Really a Wolf” kommt mit 20 Tracks, von denen jeder Einzelne auf seine Weise heraussticht. Man darf also gespannt sein, wenn der 24-Jährige am 21.08. im Stadtpark aufspielt.