22. September 2017

OXMOX – Weekend – Tipps

Dieses Wochenende feiern die Hamburg Metal Dayz in ihre sechste Auflage. Mit dabei sind u.a. Exit Eden und Sodom. Außerdem stattet John Legend dem Mehr! Theater einen Besuch ab und Beth Ditto rockt das Reeperbahn Festival.

Hier kommen unsere Konzert-Tipps fürs Wochenende.

Freitag, 22. September:

Hamburg Metal Dayz, Markthalle, 50€

Die Hamburg Metal Dayz gehen in die sechste Runde. Zwei Tage mit u.a. Exit Eden, Walking Dead On Broadway, Any Given Day und Headliner Sodom. Die musikalische Bandbreite geht von Trashmetal über Psychedelic Rock bis hin zu folkigem Deathmetal. Am Samstag spielen weitere sieben Bands.

The Blue Poets feat. Marcus Deml, Downtown Bluesclub, 22,70€

Marcus Deml kommt am 22.09. mit seinem neuen Bandprojekt The Blue Poets in den Downtown Bluesclub. Neben dem Ausnahmegitarristen sind Gordon Grey (Ges.), Markus Setzer (B.) und Felix Dehmel an den Drums dabei. Bluesrock der Extraklasse.

Was sonst noch läuft:

Helene Fischer @ Barclaycard Arena

u.a. Beth Ditto @ Reeperbahn Festival

Jewgenij Kissin @ Elbphilharmonie

TrackPacker @ Freundlich & Kompetent

Guitar Heroes Festival @ Gerd’s Juke Joint, Joldelund

MC Smook @ Kleiner Donner

Aniello Desiderio @ Kulturhof Dulsberg

Weiherer @ Kulturcafé Komm Du

Nathan Quartett @ Laeiszhalle

Crapshot @ BarRock

Nirvana Tribute Band @ Marias Ballroom

Projekt Caramba @ Molly Malone

Manuel Preuß @ Murphys

Orden Ogan @ Hafenklang

Unhappybirthday @ Astra Stube

Jazz in the Gallery @ Nancy Tilitz Galerie

Alex Walker @ Thomas Read

Assparade @ Drafthouse

Danske Klange @ St. Nikolai Klosterstern

Na Gerd @ The Academy

Homefield Stompers @ Cotton Club

B3 @ Birdland

Samstag, 23. September:

American Head Charge, Logo, 22€

Auch im Logo gibt es Metal. Genauer gesagt Nu Metal und Alternative Metal. Mit American Head Charge kommt eine Band, die viele Vorurteile über Rockmusiker verkörpert: Sie lernten sich in einer Drogenentzugsklinik kennen, suchten diese in regelmäßigen Abstanden wieder auf, spielten ihre ersten großen Konzerte auf dem von Ozzy und Sharon Osbourne gegründeten Ozzfest und headbangen bis zum Umfallen.

u.a. Heretic, Bambi Galore, 13€

Man stelle sich den unehelichen Sohn von Motörhead und Misfits vor, der Celtic Frost und Slayer hört. Die erste Garagenband dieses Kindes klingt wahrscheinlich so wie das neue Album von Heretic. Im Rahmen des Billstedt Metal Day spielen außerdem Escarnium, Hacavitz und Reavers im Bambi Galore. Black Sleaze Punk, Death-, Black- und Trashmetal mitten in Billstedt.

Was sonst noch läuft:

The Kutimangoes @ Birdland

Revival Jazzband @ Cotton Club

u.a. Fayzen @ Reeperbahn Festival

Massaya Soundsystem @ Hafenklang

We Spread Shiny Shit @ Freundlich & Kompetent

u.a. Volkan Baydar @ Fabrik

Voodoo Lounge @ Downtown Bluesclub

Session @ BarRock

Helene Fischer @ Barclaycard Arena

Nixda @ Astra Stube

Na Gerd @ Drafthouse

Ilhan Sen @ Murphys

Lotto King Karl & DBDB @ Stadtpark Freilichtbühne

Brandenburgische Konzerte @ Kulturkirche Altona

Surfits @ Marias Ballroom

Hamburg Metal Dayz @ Markthalle

Thomas Melzer @ Molly Malone

Stephan Hippie @ Motte

Reloaded @ The Academy

William Lee Self @ Music Star, Norderstedt

Sonntag, 24. September:

John Legend, Mehr! Theater, 70,80€

Seine ersten musikalischen Gehversuche machte John Legend im Gospelchor der örtlichen Gemeinde. Der in Springfield (Ohio) aufgewachsene R’n’B-Künstler gilt inzwischen als einer der Größten im Genre und auch über dessen Grenzen hinweg. Im Rahmen der „Darkness And Light“-Tour wird im Mehr! Theater zu „All Of Me“ und „Love Me Now“ getanzt und gekuschelt.

Massoud Godemann Trio, Theater im Zimmer, 16€

Die Jazz-Musiker erzählen in ihren Liedern vom Leben in der „Schanze“, von der Utopie der Vielfalt und von der immerwährenden Neugier des ewigen Kind seins. Neue Musik, Jazztradition und kammermusikalische Aspekte vereinen sich zu einem urbanen Sound. Massoud Godemann (Comp./Git.), Gerd Bauder (B.) und Michael Pahlich (Dr.) sind drei Hamburger, denen man die Liebe zur Musik – und speziell zum Jazz – anmerkt.

Was sonst noch läuft:

The Beautiful Girls @ Nochtspeicher

Ensemble Resonanz @ Resonanzraum

Symphoniker Hamburg @ Laeiszhalle

Urochromes @ Hafenklang

Satyricon @ Gruenspan

Klassische Philharmonie Bonn @ Laeiszhalle

Biggs B. Sonic @ Fischauktionshalle

The Flatliners @ Hafenklang

Jewgenij Kissin @ Elbphilharmonie

Wood Cradle Babies @ Cotton Club

Nick Hohepa @ The Academy

Orgelkonzert @ Kulturkirche Altona